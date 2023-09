Carlino – Orsolini: “Bologna è casa mia, mai pensato di andarmene”

Non ha mai pensato di lasciare Bologna anche se la firma sul rinnovo tardava ad arrivare e i rumors di mercato erano tanti. Riccardo Orsolini ha parlato così in una intervista al Resto del Carlino sul presente e il futuro del Bologna. Partendo proprio dalle voci di mercato a cui Orso, parola sua, non ha pensato:

"Non ho mai pensato di andare via. A fine campionato, dopo la bella stagione fatta, ho pensato che magari qualcuno avrebbe potuto bussare. Non so se questo qualcuno ci sia stato, va chiesto alla società. Io sono felice di essere rimasto: è stata una scelta - le sue parole - Il rinnovo per me significa fiducia, consacrazione, crescita, tante cose: calcisticamente sono figlio di Bologna, ho trascorso tre quarti della mia carriera qui. E’ casa. Sono arrivato che ero un ragazzetto, uno sbarbatello. Prima avevo giocato solo nella mia Ascoli e sono arrivato a Bologna, una città nuova. Qui sono diventato uomo, mi hanno aiutato tutti. Io sono un bolognese: ho preso pure la ‘z’".