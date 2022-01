Carlino – Orsolini al centro della galassia rossoblù

Il Bologna prova a resistere con i pochi disponibili, mentre Orsolini è sospeso tra infortuni e mercato

La partita contro il Cagliari era evitabile, infatti questa sconfitta per il Bologna sa molto di ingiustizia; un'ingiustizia che rischia di minare le ambizioni europee di Mihajlovic, anche se è vero che c'è una partita da recuperare contro l'Inter che potrebbe completamente cambiare volto alla classifica. Per quanto riguarda invece Orsolini, giocatore che era stato il grande escluso dal cambio modulo voluto da Sinisa Mihajlovic, ma con la partenza di Barrow in nazionale è riuscito a mettersi in mostra riprendendosi la scena e il posto da titolare, risultando decisivo nelle ultime partite. Adesso però tra mercato e infortuni, con la sublussazione alla spalla che rischia di tenerlo fuori contro il Napoli, e l'interessamento del Siviglia, che offre meno di quanto il Bologna chieda; una cessione che metterebbe nei guai anche l'allenatore.