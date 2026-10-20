Lukasz Skorupski vuole ora tenersi la titolarità tra i pali del Bologna. La fiducia concessa da Raffaele Palladino contro l'Inter può rappresentare l'ennesima svolta.

Il portiere polacco viene infatti da un avvio difficile. Gli errori contro Atalanta e Torino, la vicenda della riunione tecnica di Napoli, anche la nazionale perduta, oltre alla scelta di Palladino di affidarsi a Pessina al Via del Mare. Insomma, settimane complicate per Lukasz, ma contro la capolista è tornato tra i pali, sfornando anche un paio di parate importanti, e ora il grande veterano vuole tenersi stretta la maglia da titolare. Mai, nelle precedenti otto stagioni, Skorupski aveva giocato solo cinque partite su sette e mai era rimasto così a lungo in silenzio stampa. La risposta, però, l'ha data sul campo sabato e ora le gerarchie possono essere nuovamente cambiate in suo favore. Anche a Cagliari ci sarà lui.