Tre trasferte, tre viaggi per togliersi da questa scomoda posizione di classifica. Nelle prossime quattro partite che separano il Bologna dalla sosta di novembre, tre saranno lontano dal Dall'Ara. Forse una notizia positiva visto il deficitario rendimento interno.

Infatti, l'unico successo stagionale del Bologna è arrivato in trasferta a Lecce e, in generale, considerando le partite da novembre fino a oggi in trasferta si è espresso bene con 29 punti in 16 gare e una media di 1.8 punti a gara. Che oggi il Bologna sia in difficoltà in casa è sotto gli occhi di tutti. Cagliari, Milan, poi Monza in casa e infine la trasferta di Parma: questo il calendario fino alla sosta. I sardi, inoltre, arrivano dalla scoppola di Monza, che li ha fatti tornare sulla terra, ma la squadra di Pisacane è tra quelle che è migliorata di più rispetto a un anno fa (+5) punti, mentre il Bologna è la peggiore con ben 8 punti in meno rispetto al rendimento di Italiano.