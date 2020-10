Carlino – Ora Mihajlovic deve ballare tra gli ostacoli

Dopo aver mosso qualche passo di danza a Ballando con le stelle assieme alla moglie Arianna, ora Sinisa Mihajlovic dovrà ballare tra gli ostacoli a Casteldebole.

Ne parla oggi il Resto del Carlino sottolineando come il tecnico serbo debba calarsi in fretta nella modalità guerriero, con una classifica da soli 3 punti in 3 giornate, sono 4 in meno rispetto a un anno fa, e con il derby col Sassuolo alle viste. E i neroverdi stanno invece viaggiando forte. Non solo, dopo il Sassuolo ci sarà il grande incrocio del cuore con la Lazio. Il compito che attende Mihajlovic, sottolinea il quotidiano, non sarà dei più semplici: rimettere in asse un gruppo che è uscito dal mercato senza aver risolto le lacune indicate dallo stesso Mihajlovic. Proprio l’allenatore nei prossimi due mesi dovrà camminare un sentiero strettissimo considerando i convalescenti e una rosa ristretta, sperando che la sfortuna non si accanisca su Casteldebole.