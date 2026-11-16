Come evidenziato dal Resto del Carlino nella sua edizione odierna, sono ore decisive a Casteldebole per riuscire a capire l'eventuale entità dell'infortunio rimediato da Nicolò Cambiaghi nella sfida di giovedì contro la Francia.

Dopo le ultime settimane vissute all'insegna dell'entusiasmo, il Bologna si riaffaccia alla Serie A con due perdite non da poco, perchè oltre a Miranda, sostituito anzitempo contro il Parma, i rossoblù si preparano alla sfida di domenica contro l'Udinese, consci che anche l'ex Empoli possa non essere della partita. Il classe 2000 ha infatti riportato una contusione alla caviglia destra in nazionale e proprio oggi saprà il verdetto degli esami svolti. Palladino arriva quindi alla prossima giornata, valevole per la dodicesima di campionato, con la fascia titolare di sinistra ai box e la possibilità, più che mai concreta, di riproporre su quell'out la coppia Alhassane-Mbangula.