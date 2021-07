Carlino – Movimento tra i pali per il Bologna

Primo allenamento per Skorupski e fatta per il ruolo del vice

Ieri a Pinzolo c'è stato il primo allenamento di Skorupski che, dopo essersi aggregato al gruppo in coda a tre settimane di vacanza post-Europeo, nei prossimi giorni porterà avanti un lavoro personalizzato. Per il ruolo di secondo portiere, lasciato vacante dall'addio di Da Costa, il Bologna ha trovato il sostituto. E' fatta per l'arrivo di Francesco Bardi che nelle ultime due stagioni è stato titolare in B col Frosinone. Ravaglia, dopo le 4 presenze in A della scorsa stagione, farà il percorso inverso con la formula del prestito per fare esperienza. Ieri sera il giovane portiere rossoblù ha salutato i compagni prima di lasciare Pinzolo, altrettanto ha fatto Bardi nel congedarsi dai suoi a Ferentino.