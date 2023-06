Carlino – Motta rimane: ora tocca alla società

Dopo settimane di incontri e dichiarazioni, la telenovela Thiago Motta - Bologna giunge al termine: l'allenatore italo-brasiliano rimarrà a Casteldebole come da contratto. Ad annunciarlo il procuratore dello stesso Motta, Alessandro Canovi , venerdì notte.

Risolta la questione, adesso dovrà cominciare il lavoro della proprietà e dei dirigenti. Come evidenzia il Resto del Carlino, innanzitutto bisognerà impostare la strategia di mercato, che dipenderà molto dalla decisione di Saputo riguardo il piano di rientro dal deficit. Una delle ipotesi è che alcuni incassi possano essere rinviati alla prossima stagione. Le situazioni più delicate sono quelle dei rinnovi di Dominguez e Orsolini. Il centrocampista argentino piace a Siviglia e Brighton, ma il Bologna spera ancora di prolungare il suo contratto. Se non dovessero arrivare delle offerte per lui da almeno 20 milioni di euro, il club rossoblù potrebbe decidere di trattenerlo fino alla scadenza.