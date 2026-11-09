Il terzino spagnolo, come riferito dal Resto del Carlino nella sua edizione odierna, sembra aver riportato una lesione che potrebbe costringerlo a stare lontano dal campo per almeno 3 settimane.

Nonostante la vittoria recapitata sabato ai danni del Parma, l'ansia in casa rossoblù è alle stelle, in attesa di ricevere ulteriori informazioni circa l'entità dell'infortunio subito da Juan Miranda al Tardini. Oggi infatti riprenderanno, in quel di Casteldebole, gli allenamenti del Bologna in vista anche della sosta nazionali, e con Raffaele Palladino che dovrà fare a meno dell'assist man della Serie A. L'ex Betis pare aver riscontrato un risentimento alla coscia sinistra, e va ad aggiungersi alla più che lunga lista di infortuni muscolari che fino ad ora ha falcidiato la rosa felsinea. Palladino quindi non può fare altro che pregare, con la speranza di poter recuperare il classe 2000 almeno per la trasferta di Venezia.