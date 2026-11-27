Juan Miranda non ha recuperato e Palladino deve di nuovo cambiare la fascia sinistra. Secondo il giornale, la partita di Udine ha dimostrato che con Bernardeschi e Cambiaghi divisi tra difesa e trequarti, insieme a Orsolini, la squadra perde equilibrio. Orsolini inoltre non è ancora al meglio e potrebbe faticare su un campo pesante. Il Venezia, poi, ha tenuto testa alla Juventus per un tempo prima di crollare 4-0 nella ripresa. Per questo Palladino potrebbe scegliere un primo tempo più prudente, tenendo in panchina giocatori capaci di cambiare la partita: Alhassane titolare a sinistra, con Cambiaghi e Bernardeschi sulla trequarti. Le alternative sono Cambiaghi o Mbangula sulla fascia; Mbangula era titolare a San Siro, nella serata della tripletta. La decisione arriverà in giornata.

A centrocampo dovrebbero giocare ancora Ferguson e Pobega. El Azzouzi è infortunato e Moro non è mai stato preso in considerazione: i suoi agenti stanno cercando di portarlo in Grecia a gennaio, con contatti con Aek, Panathinaikos e Olympiacos. In difesa, se il campo sarà pesante, uno tra Helland e Vitik potrebbe prendere il posto di Darmian accanto a Casale e Theate, anche per contrastare la coppia fisica Lauerbach-Adams. Se invece il Venezia schiererà il più piccolo e rapido Yeboah accanto ad Adams, dovrebbe essere confermata la difesa titolare davanti a Skorupski. Heggem dovrebbe tornare in panchina dopo l'esclusione punitiva della settimana scorsa.