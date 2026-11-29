Juan Miranda è sempre più vicino al rientro e venerdì, contro la Roma, sarà della sfida. Lo spagnolo, nell'ultima seduta di ieri prima di una giornata di riposo fissata per oggi, è parzialmente tornato in gruppo.

Il laterale sinistro, dunque, verrà rivalutato domani per poi verosimilmente tornare definitivamente in gruppo martedì. Un rientro fondamentale per Palladino. Resta invece ancora fuori Enem, ma il Bologna spera che l'attaccante olandese possa tornare ad allenarsi da qui a due settimane. Per quanto riguarda la sfida di venerdì, si annuncia un Dall'Ara tutto esaurito. A disposizione restano solo un migliaio di biglietti tra Distinti, tribuna coperta e parte alta della San Luca.