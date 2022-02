Carlino – Mihajlovic, tra giovani e uno strappo da ricucire

Un recap generale del mercato rossoblù

Sinisa Mihajlovic aveva scatenato i casi Skov Olsen e Dijks, di cui uno è partito e uno è rimasto. Il danese è stato ceduto al Bruges per 7 milioni + 1 di bonus + 10% sulla futura rivendita, incassi che hanno poi finanziato il mercato in entrata con l'arrivo del giovane Denso Kasius sulle fasce, anche se a Mihajlovic sarebbe forse servita più l'esperienza di uno come Stryger Larsen in quella zona di campo, ma le richieste d'ingaggio erano troppo elevate. Poi è arrivato Aebischer, un colpo sia per il presente che per il futuro, per quando non ci sarà più Svanberg che tanto è cresciuto in maglia rossoblù. Dijks invece è dovuto restare in rossoblù, sia perché la Samp non ha voluto cedere Augello e sia perché la dirigenza avrebbe chiesto a Sinisa di recuperare sia lui che Mbaye.