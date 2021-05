Carlino – Mihajlovic ritrova la “sua” Verona: il Bologna chiude il cerchio

Sinisa ritrova il Bentegodi a distanza di due anni dal suo primo ritorno in panchina, a soli 40 giorni dal ricovero

La sfida della scorsa stagione al Bentegodi fu unica ed indimenticabile per Sinisa Mihajlovic , segnando un passo nella sua vita e nella sua carriera che rimarrà indelebile. Era la sera del 25 agosto 2019, quando il tecnico serbo tornò in panchina a distanza di soli 40 giorni dal ricovero in ospedale.

L'avversario era il Verona, all'esordio sulla panchina scaligera. Nel mezzo, è passata una vita per Sinisa: dalle difficoltà di ogni passo nell'area tecnica, con il volto scavato, il cappellino calato sulla testa e l'ombra di un cerotto sotto la maglietta, fino al trapianto del midollo osseo e il ritorno definitivo in buona salute in estate. Il Sinisa Mihajlovic che rimetterà piede al Bentegodi questa sera sarà inevitabilmente un altro, consapevole della fatica e della paura vissuta nell'estate maledetta di quell'anno. Il tecnico proverà a chiudere il cerchio stasera, di un biennio falcidiato da ostacoli e perizie che avrebbero messo ko un toro. L'obiettivo della serata sarà vincere per provare a mettere le mani sul decimo posto.