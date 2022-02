Carlino – Mezza Virtus cerca l’impresa a Valencia

Scariolo deve fare i conti con le tante assenze

L’avversario è forte ma il vero problema della Segafredo sono le assenze. Coach Scariolo non potrà contare su Kevin Hervey e Milos Teodosic. Le loro assenze saranno però bilanciate dai recuperi di Samspon, Belinelli e Alibegovic per quanto tutti non ancora al meglio. Belinelli e Sampson rientrano dopo la positività al Covid, mentre il lungo italo-bosniaco da qualche giorno ha un problema al muscolo addominale. Ci sono tre elementi favorevoli alla Virtus per tentare di ottenere la vittoria. Il primo è la concretezza che riuscirà a mettere in campo Belinelli nei pochi minuti di autonomia, il secondo è l’impatto della coppia Pajola-Mannion e il terzo è la fase difensiva che le seconde linee forniranno nel momento in cui saranno chiamate in causa.