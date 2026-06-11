Un duplice obiettivo in questa estate di mercato per il Bologna: asciugare la rosa e trovare qualità in entrata per portare i rossoblù in lotta per le coppe europee.
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Carlino – Mercato: nel mirino Koopmeiners, Mangala e Leite
mercato
Carlino – Mercato: nel mirino Koopmeiners, Mangala e Leite
I nomi per il mercato in entrata
Secondo il Resto del carlino, a centrocampo restano vive le piste che portano a Peer Koopmeiners e Orel Mangala. Per il primo l'Az chiede 20 milioni, ma Sartori è al lavoro per uno sconto, magari inserendo Karlsson nell'affare. Mangala invece è un nome molto conosciuto da Tedesco nella sua esperienza da ct del Belgio e il Lione potrebbe aprire alla cessione dopo il grave infortunio al ginocchio. In difesa, invece, serve il sostituto di Lucumi ed è rispuntato il nome di Diogo Leite, che si sta svincolando dall'Union Berlino, ma restano in piedi anche Fedde Leysen dell'Union Saint Gilloise e Pirola dell'Olympiacos.
© RIPRODUZIONE RISERVATA