Carlino – Mercato: nel mirino Koopmeiners, Mangala e Leite

Secondo il Resto del carlino, a centrocampo restano vive le piste che portano a Peer Koopmeiners e Orel Mangala. Per il primo l'Az chiede 20 milioni, ma Sartori è al lavoro per uno sconto, magari inserendo Karlsson nell'affare. Mangala invece è un nome molto conosciuto da Tedesco nella sua esperienza da ct del Belgio e il Lione potrebbe aprire alla cessione dopo il grave infortunio al ginocchio. In difesa, invece, serve il sostituto di Lucumi ed è rispuntato il nome di Diogo Leite, che si sta svincolando dall'Union Berlino, ma restano in piedi anche Fedde Leysen dell'Union Saint Gilloise e Pirola dell'Olympiacos.