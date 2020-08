Carlino – Medel rinasce difensore, sarà il futuro

Una vita da mediano, un finale di carriera da difensore centrale?

Gary Medel ieri sera è stato schierato difensore centrale vista l’emergenza difensiva dei rossoblù e se è arrivata la 33esima partita consecutiva con almeno un gol subito non è colpa sua. Come riporta il Carlino, Medel ha giocato una partita impeccabile su Zaza e Belotti, candidandosi come futuro difensore se ce ne fosse bisogno. Non è da escludere che la dirigenza rossoblù possa pensarci in vista del mercato, anche perché Medel ha vinto due Copa America da leader di una difesa a tre. La gara di ieri potrebbe essere una candidatura.

Fonte Carlino.