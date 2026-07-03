E' ufficiale da ieri la promozione di Luigi Piangerelli (nella foto) a nuovo responsabile del settore giovanile. L'ex Cesena prende il posto di Loris Margotto, a cui non è stato rinnovato il contratto.

Sull'edizione odierna del Resto del Carlino trapelano le prime indiscrezioni sulla mancata conferma dell'uomo voluto fermamente da Sartori tre anni fa. Uno dei motivi, scrive oggi il quotidiano, sarebbe relativo alla gestione di Jesse Saputo, che ha militato nell'Under 18 del Bologna ed è figlio di Joey. A pesare negativamente su Margotto, forse, le valutazioni inerenti a Jesse e alle prospettive di crescita, oltre a una gestione che forse non è piaciuta ai vertici del club.