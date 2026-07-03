'Ognjen Ugresic del Partizan è l’ultima idea del Bologna, quella che a oggi affascina maggiormente gli uomini dell’area tecnica rossoblù' scrive oggi Claudio Beneforti su Stadio.

Il Bologna per il momento non si lascia sfuggire nemmeno un sussurro per non far alzare il prezzo, ma Sartori e Di Vaio, per arrivare a dama, stanno pensando di inserire percentuali sulla futura rivendita alte: si parla del 20 o 30%. Tutto dipende da quanto il club dovrà abbassare la cifra richiesta dal Partizan. Questa fase della trattativa può essere decisiva, perché garantirebbe ai serbi un incasso sia ora sia tra qualche anno. E' la strategia rossoblù per cercare di arrivare a dama stante un budget di mercato decisamente risicato. Restano in lista anche De Vliger e Delorge dal Belgio. Retroscena su Miretti: la Juve aveva aperto a una formula da 7 milioni più il 50% sulla rivendita: no di Fenucci.