Carlino – Lyanco non è più un miraggio

La notizia che il Bologna aspettava da mesi è arrivata: il Torino ha messo sul mercato Lyanco. Il difensore centrale brasiliano è un vero pupillo di Mihajlovic, che lo ha voluto fortemente nell’anno della salvezza miracolosa e che anche quest’anno vorrebbe rimettere le mani su di lui per rimpinguare la difesa rossoblù. Ma se fino ad oggi la situazione sembrava bloccata, adesso qualcosa si inizia a muovere.

Al momento però è lo Sporting Lisbona che sta trattando con i granata, i quali chiedono 12 milioni per il cartellino di Lyanco. Il Bologna potrebbe inserirsi nelle trattative, ma come sottolineato da Sabatini qualche giorno fa sarà decisiva la volontà del ragazzo, altrimenti è difficile pensare ad un suo approdo sotto le Due Torri. Intanto il Bologna sonda la situazione: l’idea è quella di arrivare a Lyanco con la formula del prestito con obbligo di riscatto, mentre c’è ancora da lavorare sulla situazione legata all’ingaggio del calciatore. Le alternative a Lyanco restano Dragovic del Bayer Leverkusen (ieri in panchina per tutta la gara contro l’Inter) e Sanè dello Schalke 04, anche se il brasiliano del Torino resta la prima scelta.