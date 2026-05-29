Carlino – L’erede nel giro di pochi giorni: Di Francesco e Tedesco in pole

Inoltre, Orsolini questa settimana ha riaperto all'ipotesi di rinnovo: il suo agente è lo stesso di Eusebio Di Francesco che, al momento, è il principale candidato per la panchina rossoblù. "Ci sono state chiacchiere in giro ma concretamente non posso dire niente. I miei agenti lavoreranno, tante volte non scegliamo ma siamo scelti." così Di Francesco sul suo futuro. Nel frattempo, aumentano le voci che vorrebbero Domenico Tedesco come prossimo allenatore rossoblù. Invece, Italiano dopo la firma di Max Allegri al Napoli potrebbe diventare una seria pista per il Milan. Le quotazioni di Tedesco, tuttavia, sono in rialzo, ma occhio anche a Pisacane e Pioli: il primo sarebbe un'incognita mentre il secondo conosce già bene la piazza e l'ambiente.