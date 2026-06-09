Carlino – L’era Tedesco può iniziare

Domenico Tedesco raccoglie l'eredità di Vincenzo Italiano, che ha lasciato sul piatto un contratto da 3 milioni l'anno fino al 2027: l'ex ct del Belgio è un profilo giovane e internazionale per provare a costruire un ciclo. La dirigenza in questi anni di allenatori non ne ha mai sbagliati, partendo da Motta, passando per Italiano, dunque la fiducia su Tedesco è alta. L'obiettivo del club è inserirsi di nuovo nella lotta europea e fare un bel percorso in Coppa Italia, senza dimenticare la riconquista del Dall'Ara, che nella scorsa stagione è stato violato troppe volte. Sul mercato, invece, tutto sarà vincolato dai nodi dell'attuale rosa: Lucumi è in odor di cessione, Freuler va a scadenza a giugno, poi le possibili offerte per Castro e Rowe, senza dimenticare la proposta per il rinnovo di Orsolini che ancora non ha avuto risposta.