Carlino – Le priorità di Mihajlovic

Prima una punta, poi un difensore centrale. Sono queste le priorità di Sinisa Mihajlovic in vista della prossima stagione. Dal mercato dovrà arrivare prima l’attaccante da doppia cifra che è sempre mancato al Bologna negli ultimi anni, e successivamente un centrale difensivo forte che alzi il livello tecnico della retroguardia.

Il Resto del Carlino in edicola oggi sottolinea come in cima alla lista dei desideri ci sia sempre Vladyslav Supryaga. Manca meno di una settimana al preliminare di Champions League tra la Dinamo Kiev e l’AZ Alkmaar, con il club ucraino che in caso di passaggio del turno toglierebbe il proprio attaccante dal mercato. Inutile quindi nascondere che sotto le Due Torri si faccia il tifo per gli olandesi. Per quello che riguarda la difesa Tomiyasu verrà sperimentato nuovamente da centrale, ma l’infortunio di Medel (stop di 2-3 settimane) fa pensare che forse un ulteriore rinforzo in difesa possa servire: Ferrari del Sassuolo e Lyanco del Torino restano i nomi più gettonati.