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Si rischia di intasare la Fiera

Ha fatto discutere il rendering proiettato durante una conferenza stampa a Eima. Il nuovo stadio in Fiera divide e sull'argomento di è espresso l'architetto Andrea Trebbi sulle colonne del Resto del Carlino: "“Il rendering che è uscito a Eima? Pare essere un progetto più esteso e l’impressione è che possa intasare ulteriormente la zona fieristica. Io resto del parere che la zona del Parco Nord sarebbe la più adeguata. Si andrebbe a bonificare un luogo sconsolante, poi è di proprietà del comune, ben collegato e dotato di ampio parcheggio. L’idea di costruire in Fiera è la dimostrazione che il Bologna si muove in ragione delle opportunità e non della progettualità”.

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