Carlino – Lammers potrebbe diventare un’occasione “last minute”

Nella lista degli attaccanti del Bologna figurano anche i nomi di Adolfo Gaich del Cska Mosca e Sam Lammers, dell’Atalanta.

Su entrambi lavora anche il Genoa che, dopo aver ricevuto un no per l’olandese, si è buttata sulla punta argentina. Il grifone ha però un canale preferenziale con la Dea, che su Lammers deciderà sull’eventuale cessione in prestito solo negli ultimi giorni di mercato. Se il club di Preziosi dovesse però chiudere prima con Gaich, allora ecco che il classe ’97 ex PSV potrebbe diventare un occasione last minute per il Bologna.

Fonte-Carlino