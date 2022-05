Carlino – La Virtus nelle mani di Teodosic

Venerdì inizia la serie con Tortona

Queste due squadre si sono già affrontate quattro volte in stagione con due vittorie per parte. La Segafredo ha vinto la gara di ritorno in campionato e la Supercoppa mentre i piemontesi la gara d'andata e la semifinale di Coppa Italia, una sconfitta che costò cara alla Virtus. Le V nere partono comunque favorite avendo il fattore campo e soprattutto un roster ben più ampio. Sarà certamente decisivo l’impatto che avrà Milos Teodosic nella serie: il playmaker serbo vorrà vendicare la sconfitta in Coppa Italia e nella recente finale di Eurocup ha dato ampia dimostrazione di saper fare la differenza nelle gare che contano. Venerdì e domenica si giocherà a Bologna, poi martedì 31 maggio ci si sposterà a Casale Monferrato: anche questa serie è al meglio delle 5 partite.