La Roma si inserisce per Ibanez, deciderà il giocatore

Aspettando l’ufficialità dell’acquisto di Musa Barrow, il Bologna ha adesso spostato le sue attenzioni alla trattativa per Roger Ibanez. I rossoblu hanno definito i dettagli col club bergamasco, manca l’accordo col giocatore. Un accordo che potrebbe tardare ad arrivare, visto l’inserimento della Roma nella trattativa. I rossoblu offrono un prestito con obbligo di riscatto a giugno 2021, per 8-9 milioni più 2 di bonus.

I giallorossi avrebbero intenzione di pareggiare l’offerta del Bologna, magari anticipando il periodo del riscatto già a questa estate. La sensazione è che a decidere sarà il giocatore. Per lui quest’anno appena una presenza, nella trasferta in Ucraina che ha dato la storica qualificazione agli ottavi di Champions. La sensazione è che gli emiliani restano in vantaggio nella trattativa, forti della voglia del ragazzo di giocare. A Roma infatti il brasiliano sarebbe chiuso da una folta concorrenza, con campioni del calibro di Fazio e Smalling.

Fonte: Carlino.