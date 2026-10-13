Raffaele Palladino dovrà fare una scelta in vista dell'Inter: Massimo Pessina o Lukasz Skorupski? Non una decisione banale dato che sia il polacco sia il giovane azzurro hanno commesso gravi errori in questo avvio di stagione.

Quello con il Toro, commesso da Lukasz, ha aperto le porte della titolarità per Pessina a Lecce, ma Massimo, con quella uscita inopinata, ha riaperto il dibattito e ora toccherà a Palladino risolvere la situazione. Si potrebbe pensare alla finestra di mercato di gennaio, per mettere un argine, ma mancano ancora diversi mesi e il tecnico dovrà lavorarci sopra. Skorupski, dopo anni di grande livello, è calato, complice anche i due gravi infortuni dell'anno scorso, mentre Pessina sarebbe dovuto uscire in prestito per accumulare minutaggio in B, ma la cessione di Ravaglia ha portato il Bologna a promuoverlo secondo portiere. Con l'Inter sarà un testa a testa tra due portieri con il morale sotto i tacchi.