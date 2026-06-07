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Carlino – La lista di Tedesco: prime richieste in difesa e centrocampo

Carlino – La lista di Tedesco: prime richieste in difesa e centrocampo - immagine 1
Il punto su difesa e attacco secondo il Resto del Carlino
Redazione TuttoBolognaWeb

E' il momento dello sbarco in città di Domenico Tedesco, previsto tra martedì e mercoledì, e di conseguenza anche del summit di mercato con la società.

Per ora, le richieste del tecnico dovrebbero concentrarsi soprattutto su difesa e centrocampo. Dietro, Jhon Lucumi è destinato a uscire e il Bologna dovrà sostituirlo al meglio: servirà un centrale in grado di guidare la difesa. In uscita c'è anche Casale, che al Bologna non ha sfondato. Nomi in entrata? Piace Pirola, 24enne dell'Olympiacos e di scuola Inter. A centrocampo, invece, Sohm non verrà riscattato e si attende la decisione di Remo Freuler. Tedesco dovrebbe continuare con il 4-3-3 e con il suo arrivo si riapre la partita del rinnovo dello svizzero. Per quanto riguarda Sohm sarà il tecnico stesso a stabilire se il giocatore potrà diventare utile, a patto che la Fiorentina riveda al ribasso i 14 milioni del riscatto.

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