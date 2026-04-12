Carlino – Italiano a quota 100: tre punti per ricominciare

E' arrivata quota 100 per Vincenzo Italiano al Bologna. No, non è per andare in pensione, ma è la tripla cifra di panchine che il tecnico siciliano toccherà oggi pomeriggio al Dall'Ara contro il Lecce.

Il Resto del Carlino di oggi, a firma Massimo Vitali, elenca i motivi per cui è necessario battere i salentini nella trentaduesima giornata di Serie A. Primo punto: riannodare il filo con la vittoria dopo la batosta per uno a tre contro l'Aston Villa. Punto due, abbattere il tabù Dall'Ara. Quello di casa è diventato uno stadio nemico e dove il Bologna ha praticamente smarrito tutti i sogni stagionali sia in campionato che nelle coppe. Punto tre, mettere fieno in cascina in vista del finale di stagione tutto contro le big. Lecce e Cagliari sono le uniche due partite contro avversari di fascia destra, perché poi ai rossoblù toccheranno Juventus, Roma, Napoli, Atalanta e Inter.