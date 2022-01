Carlino – Mercato: interesse per Giulio Maggiore

Il centrocampista è in scadenza nel 2023

Di Vaio e Bigon sono a lavoro per portare a Bologna Giulio Maggiore, centrocampista ventitreenne dello Spezia che non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo anno ed è trattabile per una cifra intorno ai 7 milioni. Continua la ricerca anche del laterale destro e del vice-Arnautovic: per la fascia Calvin Ramsay dell’Aberdeen è l’obiettivo principale mentre per l’attacco Strand Larsen del Groningen è il nome nuovo. Sono invece arrivati rifiuti ai tentativi di acquisire Benassi dalla Fiorentina e Verre dalla Sampdoria. Il Bologna lavora anche sul fronte cessioni: SkovOlsen è stato richiesto da HertaBerlino e GlasgowRangers, Falcinelli ha molte offerte dalla Serie B, VanHooijdonk potrebbe andare in prestito all’Heerenveen e per Orsolini è arrivata un’offerta di prestito con diritto di riscatto del Siviglia ma senza obbligo o cessione definitiva il numero 7 non lascerà Casteldebole.