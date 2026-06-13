Carlino – Il Valencia torna su Thijs Dallinga

Il Valencia starebbe tornando a pensare a Thijs Dallinga . Gli spagnoli avevano fatto un sondaggio a gennaio, ma il Bologna si negò, esattamente come fatto con il Lione, così l'olandese è rimasto fino a fine stagione ma oggi la situazione è completamente diversa.

I rossoblù potrebbero pensare a una cessione, anche perché incassando da Thijs ci sarebbe margine per provare a tenere Santi Castro. Non è un caso che la dirigenza stia pensando a sostituti dell'olandese. Piace Kevin Rodriguez dell'Union Saint Gilloise, ma anche gli scaligeri Orban e Bowie, retrocessi con il Verona. Ma attenzione anche a Evan Ferguson, che è reduce da una annata deludete alla Roma ed è rientrato al Brighton. Il Bologna potrebbe pensarci viste le prospettive di crescita.