Carlino- Il Torino è pronto ad offrire Zaza. Ma per ora l’idea resta in stand-by

Con Kouame diretto a Torino, il domino degli attaccanti inizia a comporsi.

I granata infatti vorrebbero liberarsi di Zaza e lo avrebbero proposto al Bologna. L’attaccante ex Valencia però, al momento non sembra la prima opzione per i rossoblù, che continuano a monitorare Lammers, Inglese e Pellegri, ma tutte e tre però sembrano al momento trattative non facili per diverse ragioni. Ecco perchè a Casteldebole si spera che con il passare del tempo la situazione si sblocchi. Discorso analogo per il difensore, dove ai soliti nomi di Nkoulou e Sutalo, si è aggiunto Erlic dello Spezia, che però vorrebbe trattare solo in vista della prossima stagione.

Fonte-Carlino