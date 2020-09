Carlino, il punto sul mercato

È cominciata l’ultima settimana di mercato. Nelle ore passate il Milan, che è alla ricerca di un difensore centrale, sembra essersi fatto avanti per Tomiyasu. Il Bologna però non vuole cederlo, fu dichiarato da Sabatini un giocatore incedibile e ribadito pre Bologna-Parma da Bigon che disse: “Non vogliamo cedere Tomiyasu, ma qualora arrivassero offerte clamorose le terremo in considerazione ed eventualmente trovare i sostituti, non è facile”. Per il centrale giapponese si parla di 30 milioni che aiuterebbero a sbloccare la trattativa con Supryaga e rimarrebbero soldi per il sostituto, con il nome di Lyanco che tornerebbe d’attualità.

