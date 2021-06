Carlino – Il piano per il mercato: fare mercato con le seconde linee

In assenza di offerte irrinunciabili per i titolari, il club rossoblù lavora sulle seconde linee per abbassare il monte ingaggi

Questo piano, però, dovrà fare i conti con le possibili offerte. Al momento non sono arrivate offerte in grado di far vacillare il club, che per direttiva di Saputo, venderà solo ai propri prezzi, preferendo sobbarcarsi un eventuale passivo di bilancio pur di non rischiare di svendere i propri talenti. In uscita il Bologna tenta di piazzare Santander in Turchia e Medel al Boca. Il futuro di Poli e Mbaye è in dubbio, mentre Faragò non rinnoverà il contratto. Sul fronte entrate, si valutano Gaich e Cornelius per sostituire Santander. L'idea in mediana è investire su giovani talenti in sostituzione di Poli e Medel e Mannsverk e Veerman sono gli obiettivi. Infine, in difesa tornerà Binks e piacciono Theate, Badè e Zappa.