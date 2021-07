Carlino – Il piano degli esuberi può fruttare sei milioni

Da Denswil a Donsah, da Mbaye a Falcinelli e Paz: ci sono almeno quindici giocatori da sistemare, risparmiando sugli ingaggi

Tra prima squadra e Primavera infatti, ci sono circa una quindicina di giocatori al rientro dal prestito e il Bologna si muove per provare a ricavare un tesoretto utile per alimentare la campagna acquisti. Possibile il rinnovo del prestito di Kingsley e Okwonkwo alla Reggina. Donsah e Mbaye piacciono all'Empoli, con i felsinei che avrebbero chiesto informazione per l'attaccante Ekong, autore di una doppietta nella finale scudetto Primavera. Rientreranno in Emilia anche Sarr, Calabresi, Paz, Denswil, Falcinelli, Corbo e Cangiano, per i quali si proverà a trovare una destinazione. Il terzino El Kaouakibi e il portiere Ravaglia sembrano invece destinati a scendere di categoria, rispettivamente al Pordenone e al Frosinone. Tra tutti, ballano circa 6 milioni netti di monte ingaggi. Senza dimenticare Santander e il suo contratto da un milione netto a stagione.