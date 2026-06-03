Remo Freuler, dal ritiro della nazionale svizzera, ha parlato del suo futuro ancora incerto, dato che l'accordo con il Bologna scadrà il 30 giugno. Il calciatore ha espresso parole di grande stima sia per Gian Piero Gasperini sia per Thiago Motta, definendoli due maestri che lo hanno calcisticamente e personalmente migliorato.
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Carlino – Il futuro di Freuler e il fattore Tedesco
Freuler parla del passato ai microfoni svizzeri, ma il futuro resta ancora incerto. Tedesco sarà in grado di convincerlo a rimanere in rossoblù?
L’elemento di novità per il futuro è l’arrivo di Domenico Tedesco sulla panchina del Bologna, un fattore che Freuler approfondirà nei prossimi giorni. Lo svizzero potrebbe essere il 'traduttore di calcio italiano' all'allenatore, che per la prima volta avrà a che fare con la Serie A e Tedesco non vuole di certo farsi sfuggire questa opportunità. Nel frattempo, il giocatore si concentra ovviamente sull’imminente debutto al Mondiale con la sua Svizzera, che ritiene persino più forte rispetto a quella di dieci anni fa.
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