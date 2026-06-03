Carlino – Il futuro di Freuler e il fattore Tedesco

Remo Freuler, dal ritiro della nazionale svizzera, ha parlato del suo futuro ancora incerto, dato che l'accordo con il Bologna scadrà il 30 giugno. Il calciatore ha espresso parole di grande stima sia per Gian Piero Gasperini sia per Thiago Motta, definendoli due maestri che lo hanno calcisticamente e personalmente migliorato.