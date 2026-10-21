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Sabato sarà tosta

Doppio ex della sfida, Daniele Arrigoni ha parlato al Resto del Carlino del match di sabato tra Cagliari e Bologna e del suo passato sulla panchina di entrambe le squadre: "Sabato sarà una partita tosta per entrambe. Il Cagliari vorrà riscattarsi dopo i gol presi a Monza, il Bologna confermare i segnali positivi del primo tempo contro l’Inter. Pisacane è bravo e lo ha dimostrato la scorsa stagione, Palladino è attrezzato ad affrontare situazioni complicate”.

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