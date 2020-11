Baraldi e Pavani da Lepore, Basket City è in allarme

L’amministrazione comunale ha raccolto il grido di allarme di Virtus e Fortitudo. Matteo Lepore ha accolto l’amministratore delegato della Virtus, Luca Baraldi, e il presidente della Fortitudo, Christian Pavani.

Da diverso tempo le società bolognesi si lamentano sul proseguimento del campionato sia perché è a repentaglio la salute degli atleti e dello staff, ma anche perché senza pubblico ci sono solo costi e non ricavi. A questo proposito, Lepore ha chiesto con forza al Governo e al Parlamento, oltre che alla Lega Basket e alla Federazione Italiana Pallacanestro, di prendere al più presto provvedimenti efficaci per salvare il movimento sportivo professionistico. Inoltre Virtus e Fortitudo rappresentano il 40% del ticketing del campionato italiano, che è senza diritti di tv e Basket City rischia di fallire. I dati d’ascolto nel basket, anche delle partite in chiaro, non sono soddisfacenti e ciò crea ancora più problemi ai club. Se non sarà rinviato, domenica 22 novembre, si disputerà il derby Fortitudo-Virtus e l’unico modo per vederla sarà con lo streaming di Eurosport, mentre in serie A2 fu giocato davanti a 9mila persone.

