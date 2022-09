Carlino – Il Bologna vuole il primo clean sheet

'E l’ultimo chiuda la porta. Cinquant’anni fa lo diceva Nick Carter: ma era solo un fumetto. Oggi invece lo sussurra tra i denti Thiago Motta, che dalla coppia centrale Lucumì-Posch si aspetta che un bel giorno, magari non troppo lontano, arrivi il primo ‘clean sheet’, si legge sul Carlino.

Oggi Thiago Motta riabbraccia Jhon Lucumi, schierato solo per una ventina di minuti in nazionale contro il Messico. Dovrebbe toccare ancora a lui fare coppia con Posch al centro della difesa, anche se dovrà tornare da oltre oceano. Solo oggi, dunque, Motta inizierà a fare vere prove in vista della Juventus dato che ieri si è concentrato solo sul possesso palla e sul pressing. Da oggi si fa sul serio con le prime prove tattiche.