Carlino – Il Bologna resiste agli assalti per Hickey, intanto arriva Kasius

Sei milioni e mezzo più uno di bonus e il 10% sulla futura rivendita sarà la cifra che il Bologna incasserà dalla cessione di Andreas Skov Olsen al Brugge, al suo posto Denso Kasius, un giovane proveniente dalla Serie B olandese, per un operazione low cost e futuribile, un po' come quella di Van Hoojdonk. Il Bologna punta sul futuro anche nel momento in cui rifiuta gli assalti dall'estero per Aaron Hickey, come l'offerta da 10 milioni più il 20% sulla futura rivendita proveniente dall'Aston Villa, ma questo è solo un campanella in vista dell'estate dove i giocatori con il rendimento più alto, in particolare Hickey e Svanberg, saranno oggetti di mercato preziosi: motivo per il quale il Bologna sta sondando il profilo di Tommaso Augello, buon sostituto nell'immediato in caso di partenza di Dijks, e buon titolare in futuro in caso di addio di Hickey. Intanto sulla fascia destra arriva Kasius, abortite le ipotesi Ramsay e Van der Brempt.