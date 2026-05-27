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Carlino – Il Bologna non vuole farsi cogliere impreparato: pronti i nomi per il post-Italiano

Carlino – Il Bologna non vuole farsi cogliere impreparato: pronti i nomi per il post-Italiano - immagine 1
Focus del Carlino sui movimenti sulla panchina del Bologna: Di Francesco e Palladino i preferiti
Redazione TuttoBolognaWeb

Il Bologna si tutela in vista di un possibile addio di Vincenzo Italiano, per non farsi trovare impreparato.

In cima alla lista dei possibili nuovi volti che siederanno sulla panchina rossoblù ci sono Eusebio Di Francesco e Raffaele Palladino: il primo piace per la sua flessibilità tattica e il suo collaudato 4-3-3, mentre il secondo è stimato fin dai tempi del post-Thiago Motta. Più distanti e complesse appaiono le piste che portano a Daniele De Rossi, corteggiato dal Genoa, e a Fabio Grosso, ormai vicinissimo alla Fiorentina. Restano sullo sfondo i profili di Domenico Tedesco e Fabio Pisacane, all'interno di un casting ancora preliminare ma che deve fare i conti con i tempi stringenti della nuova stagione.

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