Carlino – Il Bologna non vuole farsi cogliere impreparato: pronti i nomi per il post-Italiano

In cima alla lista dei possibili nuovi volti che siederanno sulla panchina rossoblù ci sono Eusebio Di Francesco e Raffaele Palladino: il primo piace per la sua flessibilità tattica e il suo collaudato 4-3-3, mentre il secondo è stimato fin dai tempi del post-Thiago Motta. Più distanti e complesse appaiono le piste che portano a Daniele De Rossi, corteggiato dal Genoa, e a Fabio Grosso, ormai vicinissimo alla Fiorentina. Restano sullo sfondo i profili di Domenico Tedesco e Fabio Pisacane, all'interno di un casting ancora preliminare ma che deve fare i conti con i tempi stringenti della nuova stagione.