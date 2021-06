Mercato – Il Bologna in difesa dei giovani talenti

Mihajlovic intende mantenere inalterato il proprio organico: la società vorrebbe accontentarlo a meno di clamorose offerte

Nell’operazione rientrerà anche il giovane Demba Seck, esterno offensivo che rimarrà in prestito a Ferrara. Firma e visite mediche di Bonifazi sono attesi già in settimana. Capitolo cessioni: i rossoblù vorrebbero blindare i propri talenti, come richiesto da Sinisa Mihajlovic, ma di fronte a offerte irrinunciabili sarà difficile respingerle. In primis quella per Takehiro Tomiyasu. L’Atalanta è arrivata a 18 milioni, il Bfc lo valuta 25. La Dea è pronta al rilancio, inserendo come contropartita il talentuoso centrocampista Viktor Kovalenko. Arriverà anche Van Hooijdonk, mentre si cercherà un nuovo difensore centrale, visto il mancato riscatto di Antov: Benatia e Kolarov, ora svincolati, hanno richieste di ingaggio esagerate, mentre piace Arthur Theate dell’Ostenda. Oltre Tomi, anche Orsolini è al centro del mercato: Torino e Lazio sono sulle sue tracce, anche se offerte concrete sul piatto ancora non ce ne sono, così come per Schouten e Svanberg, per i quali Milan e Atalanta avevano tentato un approccio proponendo 8 milioni, respinto al mittente. Qualche interessamento anche per Medel dall'Argentina, Hickey dalla Scozia e Dijks dall’Olanda.