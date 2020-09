Carlino – Il Bologna ha deciso: Medel e Tomiyasu rinforzi in difesa

Anche secondo il Resto del Carlino gli sforzi economici del Bologna saranno dirottati sull’attaccante e il difensore centrale non arriverà.

Sinisa Mihajlovic dovrà fare affidamento sulle forze interne e sono entrambe di profilo internazionale. Il Carlino titola stamattina: ‘Il Bologna ha deciso, Tomiyasu e Medel ministri della difesa”. Il giapponese e il cileno saranno i rinforzi interni in una difesa che dovrà abbassare sensibilmente il dato dei gol subiti (65 nell’ultima stagione, 33 partite consecutive con gol preso). Entrambi dunque daranno una mano in un ruolo che per loro non è una novità: Tomiyasu nasce centrale e Medel ha vinto una Copa America da difensore.