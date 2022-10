Carlino – Il Bologna ha bisogno di certezze

Il Bologna naviga con 6 punti in 8 giornate, frutto dei 3 presi da Mihajlovic e i 3 conquistati da Vigiani: è un rendimento peggiore anche di Delio Rossi nel 2015. La partita di Torino, inoltre, ha certificato tutte le cose che mancano al Bologna di Thiago Motta, ormai privo di certezze. Due partite sono poche per giudicare un allenatore, ma il 4-2-3-1 ha tolto tutti i riferimenti alla squadra e la certezza rappresentata da Gary Medel e Marko Arnautovic, il primo passato mediano e poi in panchina, il secondo mal rifornito dopo 6 gol in avvio di stagione. Poi c'è tutto il contesto, cioè Mihajlovic allontanato fuori tempo massimo, il mercato estivo fatto per due volte, prima per un tridente davanti e poi per le due punte, senza dimenticare le terze scelte consegnate all'allenatore subentrante che in quelle scelte non ha avuto potere decisionale. 'Questo per dire che Thiago Motta ha le sue precise responsabilità in questa falsa partenza - chiosa Vitali - ma non è salito su un Frecciarossa, bensì su un regionale un po’ scassato'.