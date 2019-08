Carlino – Il Bologna continua la caccia al centrocampista

Non si arresta la ricerca di un mediano in casa Bologna. Dopo la cessione di Pulgar, il reparto viene considerato non all’altezza e si sta lavorando per rinforzarlo quanto prima. Andreas Bouchalakis dell’Olympiakos e Mats Rits del Club Bruges sono gli ultimi nomi aggiuntisi sul taccuino rossoblu.

Anche il nazionale colombiano Gustavo Cuellar rientra nella lista trasferimenti emiliana. Secondo O Globo infatti il Bologna avrebbe già inoltrato al Flamengo un’offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto introno agli 8 milioni. La stessa formula con cui Donsah lascerà l’Italia. L’operazione appare possibile.

Non è da escludere però che il Bologna non apra nuove piste nelle prossime ore, perché i rossoblu sono al lavoro sul mercato europeo per due profili di spessore a centrocampo. Nella lista dei papabili resistono ancora Prcic, Balanta, Dominguez ed Hendrix, ma le loro quotazioni sono in ribasso, viste le difficoltà incontrate nelle trattative.