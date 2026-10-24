'Il Bologna cerca la svolta' scrive oggi il Resto del Carlino: Cagliari è quasi l'ultima spiaggia per ribaltare la stagione. Alla Unipol Domus il Bologna prova a far partire la risalita. Con soli 5 punti in 7 giornate i rossoblù hanno bisogno di togliersi dalla zona calda, anche perché i rivali hanno già otto punti in più.

Tanti i dubbi di Palladino, partendo dalla porta. Lukasz Skorupski dovrebbe essere in vantaggio su Massimo Pessina, mentre in difesa si va verso la conferma di Darmian, Casale e Theate, così come a centrocampo ci sarà spazio per Zortea, Pobega, Ferguson e Miranda. In avanti, Cambiaghi è il punto fermo e l'assenza di Orsolini porterà Bernardeschi di nuovo titolare sul centro destra, ma in avanti è ballottaggio con Enem che dovrebbe sostituire Piccoli.