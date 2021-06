Carlino – Il Bologna cambia: arrivano Bonifazi e Seck

Il Bologna è a un passo da chiudere il doppio colpo dalla Spal: le cifre dell'operazione

Probabile il prestito con obbligo di riscatto, con quadriennale 600-700mila euro per il difensore, valutazione di 6 milioni per quest'ultimo e di circa 500mila euro per Seck. Il Bologna ha accelerato per Bonifazi dopo il no del Cska Sofia al rinnovo del prestito per Antov: questo significa che i rossoblù sono ancora in corsa per almeno un altro rinforzo in difesa, con Lyanco, Benatia e Rugani ancora tra gli obiettivi. L'arrivo di Bonifazi potrebbe poi essere l'anticamera di una cessione importante a Casteldebole (l'Atalanta è in pressing su Tomiyasu), anche se Sabatini ha smentito la cessione dei prezzi pregiati. In rossoblù arriverà anche Demba Seck, autore di 7 presenze in B e di 4 reti in 19 presenze con la Primavera spallina nell'ultima annata.