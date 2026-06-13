Carlino – Idea Jashari per il post Freuler

Giovanni Sartori era andato a seguirlo in Svizzera ai tempi del Lucerna, la stessa squadra da dove scovò Remo Freuler, ma alla fine Jashari finì al Bruges, che si era qualificato alla Champions, per sei milioni di euro. Oggi è al Milan dopo una spesa di 34 milioni e i rossoneri, per evitare una minusvalenza, potrebbero cederlo in prestito con riscatto a circa 20 milioni. Per capire se l'idea può andare in porto bisogna aspettare le decisioni dirigenziali in casa Milan dato che tutto il management è stato azzerato dopo la mancata qualificazione Champions. Per il Bologna potrebbe essere una buona opportunità per il post Freuler.