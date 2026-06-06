Carlino – Holm e Odgaard sacrificabili per tenere Castro e Rowe

La Premier incombe, l'unico campionato in grado di spendere certe cifre, ma il Bologna sta cercando un piano alternativo per coprire i costi senza vendere i giocatori migliori. Da un lato la rosa verrà asciugata dovendo giocare solo campionato e Coppa Italia, dall'altro si pensa di vendere alcuni giocatori sacrificabili per far tornare i conti. Secondo il Carlino, Tedesco potrebbe ripartire dal 4-3-3 e Odgaard non avrebbe una collocazione naturale: in caso di proposta superiore ai 10 milioni il Bologna penserebbe a una cessione. Poi c'è Holm, che rientra dal prestito alla Juve e può essere ceduto, così come Thijs Dallinga, che a gennaio aveva ricevuto una proposta da 15 milioni in obbligo di riscatto dal Lione. Oltre a tutto ciò, sono già stati incassati i 15 milioni per il riscatto della Fiorentina su Giovanni Fabbian.