Carlino – Hickey, adesso è fatta

Procede per il verso giusto la trattativa che porterà Aaron Hickey a vestire la maglia del Bologna. Il Resto del Carlino in edicola oggi spiega come i rossoblù attendano i primi giorni della prossima settimana per l’annuncio ufficiale.

Per la fumata bianca mancano solo l’arrivo del ragazzo, le visite mediche e la firma sul contratto quinquennale da 200.000 euro netti a stagione. Svelati anche i dettagli della formula che porterà il terzino scozzese sotto le Due Torri: si tratta di un prestito oneroso da circa 500.000 euro, con riscatto obbligato da 1 milione più bonus relativi al rendimento del ragazzo. Si attende quindi l’ufficialità per Hickey, così come per De Silvestri: se l’ex Torino risulterà negativo al tampone da Coronavirus, all’inizio della prossima settimana il suo acquisto verrà ufficializzato.